С января 2012 года права на недвижимость и землю будет регистрировать Минюст – юрист

С января 2012 года права на недвижимое имущество и земельные участки будет регистрировать Министерство юстиции.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил управляющий партнер адвокатского объединения Arzinger Тимур БОНДАРЕВ.

По его словам, это предусмотрено новой редакцией закона «О государственной регистрации вещных прав на недвижимость и их обременений», вступившей в силу 16 марта 2010 г., которая, в частности, предусматривает создание единой системы регистрации вещных прав на недвижимость и их обременений.

Предусматривается, что функции по регистрации прав и обременений (на земельные участки и объекты недвижимости) будут осуществляться Министерством юстиции Украины и его территориальными органами, которые являются органами государственной регистрации прав. В то же время, заключительные и переходные положения закона предусматривают, что существующая система регистрации прав (БТИ + территориальные органы земельных ресурсов) будет существовать до 1 января 2012 года.

Соответственно к этому времени должно быть завершено создание соответствующей инфраструктуры органов регистрации Минюста и будет завершена передача соответствующих баз данных.

Т.БОНДАРЕВ надеется, что данная передача полномочий будет осуществлена безболезненно и рынок ее не заметит.

В то же время юрист отметил, что предлагаемые Минюстом ставки госпошлины за проведение госрегистрации прав на недвижимость не станут негативным изменением для владельцев недвижимости, поскольку они платят соответствующую плату за пользование реестром, установленную местными властями, в БТИ.

«По нашему мнению, создание единого объединенного реестра прав на недвижимость является очень позитивным шагом, который положительно повлияет на инвестиционную привлекательность Украины», - считает Т.БОНДАРЕВ.

Адвокат напомнил, что на сегодня в Украине существует дуалистическая система регистрации прав - права на земельные участки и на объекты недвижимости, которые расположены на них, регистрируются в разных системах реестров, которые находятся в сфере Министерства юстиции Украины (относительно объектов недвижимости) и Госземагентства (относительно земельных участков).

При этом на сегодняшний день регистраторами прав на недвижимость выступают локальные Бюро технической инвентаризации, которые являются коммунальными предприятиями и осуществляют соответствующие функции на основании договора с администратором соответствующего реестра - государственным предприятием «Государственный информационный центр», которое находится в сфере управления Министерства юстиции.

Регистраторами прав на земельные участки выступают территориальные органы земельных ресурсов, которые находятся в сфере управления Госземагентства.

А регистраторами обременений на объекты недвижимости и земельные участки выступают нотариусы на основании соответствующих договоров, заключенных с

«Государственным информационным центром».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 23 марта т.г. одобрил законопроект, которым предлагается установить ставки государственной пошлины за проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Законопроект был разработан с целью реализации положений закона «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», в соответствии с которым с 1 января 2012 года в Украине вводится государственная регистрация вещных прав, а также создается необходимая система органов государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество. Целью взимания государственной пошлины является покрытие расходов государства при осуществлении указанной деятельности.

Проектом закона предусмотрено взимание государственной пошлины за проведение государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество в размере 7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (119 грн.); права собственности на недвижимое имущество, которое возникло и зарегистрировано до 1 января 2012 года, – 50% ставки государственной пошлины – за государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество (59,5 грн.); вещного права на недвижимое имущество, обременение права на недвижимое имущество – 3 не облагаемых налогом минимума доходов граждан (51 грн.).