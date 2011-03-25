Попов объяснил необходимость разработки нового Генплана Киева новой стратегией развития города

Председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ объяснил необходимость разработки нового Генерального плана столицы новой стратегией развития города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопросы, почему городская власть приняла решение разработать новый Генплан и отказалась реализовать действующий Генплан развития столицы на период до 2020 г., который отмечен государственной премией.

“Есть много мнений относительно необходимости нового Генплана развития Киева и специалистов также. Это как у юристов: сколько специалистов - столько и мнений...”, - заметил А.ПОПОВ.

По его словам, к развитию города необходимо подходить системно. “Исходя из системного подхода, я отмечу, что стратегия развития города, которую мы принимаем,, в том варианте, в котором мы ее утвердим, будет принята впервые в городе Киеве. И Генеральный план должен быть инструментом реализации этой стратегии. Потому мы обязаны просто рассматривать это одновременно и решение принимать приблизительно одновременно для того, чтобы достичь конечной цели”, - отметил руководитель столичной горгосадминистрации.

Он объяснил, что поскольку в новой стратегии города будут определены “очень интересны направления, которые на сегодняшний день не учтены в деятельности даже местной власти, например, будут определены другие приоритеты, будут определены очень интересны подходы, связанные с развитием административного, бизнесового центра, а также научного и туристического”. По его словам, все это надо будет отобразить в Генеральном плане города.

“Безусловно, наработки, которые есть за прошлые годы, могут быть заложенные как фундамент дальнейшего развития. И мы это сделали, кстати”, - добавил он.

По словам председателя КГГА, именно в новом Генплане будут учтены новые приоритеты развития города.

Как сообщал УНИАН, киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ впервые заявил о необходимости совершенствования Генерального плана Киева в феврале 2008 г. и в мае того же года дал поручение разработать новый комплексный Генплан развития Киева до 2020 года.

Тогда же в Союзе архитекторов Украины заявили, что Киеву не нужен новый Генплан, а необходимо реализовать существующий.

В начале 2009 г. руководство института «Киевгенплан» заявило о 70% нарушениях при выполнении Генерального плана Киева.

На днях генеральный директор «Киевгенплана», один из авторов действующего Генплана Владимир ЧЕКМАРЕВ заявил, что столицы не нужен новый Генплан, а городская власть должна приложить усилия, чтобы возобновить реализацию существующего, который предусматривает хорошие перспективы развития столицы.

Разработку нового Генплана развития Киева до 2025 года планируется завершить до конца первого квартала 2011 года. Заказчиком нового Генерального плана столицы выступает Главное управление градостроения и архитектуры КМДА, генеральным подрядчиком – «Центр градостроения и архитектуры».

9 августа 2010 года КМДА создала специальный консультативно-совещательный орган – Комитет по разработке Стратегии развития города Киева до 2025 года.

16 сентября 2010 года Киевсовет принял Концепцию стратегического развития столицы (первой стадии разработки Генерального плана развития Киева и его пригородной зоны до 2015 года).