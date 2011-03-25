Минрегионстрой предлагает исключить из госзакупок услуги по вывозу бытовых отходов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает исключить из перечня предметов государственных закупок услуги по вывозу бытовых отходов.

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в ст. 2 Закона «Об осуществлении государственных закупок», размещенном на официальном сайте министерства.

Согласно пояснительной записке к документу, услуги по вывозу бытовых отходов относятся к коммунальным услугам и вместе с тем подпадают под процедуру проведения закупок, что противоречит Закону «О жилищно-коммунальных услугах», согласно которому размер платы за коммунальные услуги рассчитывается, исходя из размера утвержденных цен и показаний приборов учета или по нормам, утвержденным в установленном порядке.

При этом Закон «Об отходах» определяет, что сбор и перевозка бытовых отходов в пределах определенной территории осуществляется юрлицом, уполномоченным на это органом местного самоуправления и на конкурсных основаниях. В то же время, согласно Закону «О государственных закупках», перевозчик бытовых отходов определяется на конкурсных основаниях жилищно-эксплуатационной организацией.