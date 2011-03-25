Суд подтвердил право собственности «Киевгорстроя» на пакеты акций 34 хозяйственных обществ

Киевский апелляционный хозяйственный суд 24 марта признал право собственности АО ХК «Киевгорстрой» на пакеты акций 34 хозяйственных обществ, которые входят в состав холдинговой компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

“Договоры, по которым состоялась попытка отчуждения акций, принадлежащих АО ХК «Киевгорстрой» в уставных фондах компаний, были признаны никчемными. Попытка вывести акции 34 предприятий, входящих в состав АО ХК «Киевгорстрой», была сделана предыдущим менеджментом холдинга в сентябре 2010 г., когда стало ясно, что новая киевская власть намерена вернуть компанию городской общине”, - говорится в сообщении столичной власти.

На официальном сайте КГГА размещен перечень предприятий, в отношении которых в судебном порядке подтверждено право собственности АО ХК «Киевгорстрой». Строительная компания имеет в них пакеты акций от 30% до 55% .

Как сообщал УНИАН, 20 января в КГГА сообщили, что апелляционный хозяйственный суд подтвердил право собственности территориальной общины Киева на 80% акций «Киевгорстроя».

В то же время суд признал недействительным договор купли-продажи 80% акций ХК «Киевгорстрой», который был подписан Главным управлением коммунальной собственности КГГА с ООО «Финансовая компания «Новый регион» в июле 2009 года.

Суд также отказал в удовлетворении апелляционных жалоб ООО «Финансовая компания «Новый регион», «Атима Лимитед» и «Сатилина Лимитед», которые отрицали право собственности Киева на акции холдинга.

Возвращение незаконно приватизированных предприятий территориальной общины столицы началось в прошлом году после смены руководства КГГА. 6 ноября 2010 года тогдашний первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ в эфире телеканала «Интер» заявил, что стратегические предприятия столицы, возвращенные в коммунальную собственность, в дальнейшем не будут вноситься в программу приватизации.

А.ПОПОВ отметил, что за очень небольшой период времени была проведена очень большая соответствующая работа: "Кроме «Киевгорстроя», у нас сегодня полный контроль над «Киевэнергохолдингом», который управляет пакетами акций «Киевгаза», «Киевэнерго» и «Киевводоканала». Должен сказать, что уже есть решения судов, согласно которым мы получили полный контроль над «Киевводоканалом» и «Киевгазом».