Янукович пригласил вьетнамский бизнес принять участие в проектах к Евро-2012

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пригласил вьетнамский бизнес принять в Украине участие в проектах к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на украинско-вьетнамском бизнес-форуме в Ханое 26 марта.

Рассказывая о предстоящем чемпионате, Президент отметил, что в связи с этим событием «наша страна фактически является одной огромной строительной, спортивной площадкой».

Он отметил, что строятся не только спортивные объекты, но и объекты гостиничного хозяйства, объекты транспортно-дорожной инфраструктуры и тому подобное.

«Были бы рады приветствовать участие вьетнамского бизнеса в реализации всех этих, а также других проектов в рамках подготовки к этому празднику европейского футбола», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.