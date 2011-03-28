Украине интересен сингапурский опыт строительства государственного жилья – Янукович

Украине интересен сингапурский опыт строительства государственного жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал в интервью журналистам после посещения Совета по развитию строительства и жилья Сингапура.

Он сообщил, что 82% сингапурцев живут в домах, построенных государством.

Президент отметил, что этот современный опыт необходимо воплощать в Украине.

Перед этим руководитель Совета по развитию строительства и жилья Хан К.ЧОНГ сообщила, что совет является государственным органом, который строит жилье для населения. 82% жителей страны живут в зданиях, построенных государством, из них 90% получили это жилье от государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, на презентации деятельности Совета объяснили, что этого удалось достичь благодаря долгосрочной программе кредитования граждан и при всестороннем содействии государства строительству жилья.

В интервью украинским журналистам Президент отметил, что позитивный результат этой программы в Сингапуре стал возможным благодаря плодотворному сотрудничеству правительства, Совета строительства и неуклонному соблюдению в стране действующего законодательства. По его словам, политика строительства жилья для граждан, которую проводит Сингапур, привлекательна для какого-либо государства. В.ЯНУКОВИЧ назвал этот опыт важным и интересным для Украины.

«В Украине есть большая проблема с обеспечением жильем и особенно - социально незащищенных граждан. Поэтому мы надеемся, что наши специалисты детально изучат опыт Сингапура в этой сфере и возможности его внедрения в Украине», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы мечтаем достичь такого уровня обеспечения жильем людей, как в Сингапуре», - подчеркнул глава государства.