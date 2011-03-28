Royal Hotels & SPA Resorts открыла 5-звездочную гостиницу в Трускавце

Украинская сеть отелей Royal Hotels & SPA Resorts 26 марта т.г. открыла пятизвездочную гостиницу Royal Grand Hotel в Трускавце (Львовская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в сети отелей.

Как отметили в компании, 7-этажный корпус новой гостиницы был построен в составе санаторно-курортного комплекса «Luxury Resort» («Женева»), который включает медицинский центр, спортивный комплекс и SPA&Wellness центр.

Общая площадь гостиницы составляет около 8 тыс. кв. м. Она рассчитана на 137 номеров, включая двухуровневые апартаменты, два президентских апартамента, два VIP- апартамента.

В сети добавили, что гостиница включена в программу подготовки Украины к Евро-2012.

Справка УНИАН. Украинская сеть отелей Royal Hotels & SPA Resorts (Киев) включает семь гостиниц разного уровня – санаторно-курортный комплекс «Luxury Resort» («Женева») и готиницу Royal Grand Hotel в Трускавце, Royal Park Hotel в Крыму, Royal Village Resort на Буковели, Royal Hotel & Beauty Club De Paris, Royal City Hotel и Royal Apart Hotel в Киеве.