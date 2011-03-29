Суд отменил решение о строительстве торгового центра возле метро «Театральная»

Киевский апелляционный хозяйственный суд 28 марта отменил решение Хозяйственного суда столицы, которым признан заключенным между Киевсоветом и ООО "Альянс-Центр" договор купли-продажи земельного участка площадью 0,0847 га для строительства, эксплуатации и обслуживания офисно-торгового центра по ул. Богдана Хмельницкого, 7 - напротив театра им. Леси Украинки.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Решение принято по апелляционной жалобе Генеральной прокуратуры.

Суд признал необоснованными исковые требования этого общества, в связи с чем принял новое решение – об отказе в удовлетворении иска.

Справка УНИАН. Уже 5 лет киевляне требуют отменить разрешение на работы по строительству торгово-офисного центра на улице Богдана Хмельницкого, 7, и ввести мораторий на застройку центра города.

В 2007 году строительство в районе станции метро "Театральная" было признано опасным для метро. После этого Киевсовет отменил свое предыдущее решение о землеотводе, но застройщик с этим не согласился и обжаловал его в суде.

Строительство возле станции метро “Театральная” возобновилось в начале декабря 2010 года и продолжается круглосуточно.

2 февраля 2011 г. вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор ТИХОНОВ заявил, что Кабинет министров Украины приложит все усилия, чтобы остановить скандальное строительство торгово-офисного центра рядом со станцией метро «Театральная» в Киеве.

Также он сообщил, что в буферной зоне вокруг Софии Киевской не будет строительства.

7 февраля председатель КГГА Александр ПОПОВ обещал, что скандальное строительство возле станции метро «Театральная» должно быть остановлено до 9 февраля.

17 марта на заседании Общественного гуманитарного совета Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что небоскребам не место в исторических центрах Киева, Львова, Черновцов и тех городов, где их сооружение разрушает историческую среду.