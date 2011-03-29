Предприятия ТКЭ получат объемы газа в соответствии с уровнем его оплаты

ДК «Газ Украины» выделяет предприятиям коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) плановые объемы природного газа в соответствии с уровнем его оплаты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что согласно данным оперативного мониторинга, по состоянию на 28 марта т.г. предприятия ТКЭ с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.) задолжали ДК «Газ Украины» 6,2 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго»); уровень расчетов составляет 50%.

Наибольшую задолженность за текущий отопительный сезон накопили предприятия ТКЭ Донецкой (1,08 млрд. грн.), Днепропетровской (831 млн. грн.), Харьковской (816 млн. грн.), Луганской (353 млн. грн.), Запорожской (322 млн. грн.), Одесской (311 млн. грн.), Киевской (233 млн. грн.), Львовской (224 млн. грн.), Полтавской (198 млн. грн.), Житомирской (142 млн. грн.) областей, а также АР Крым (255 млн. грн.).

Столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. задолжала ДК «Газ Украины» 1,78 млрд. грн. (оплата в 2011 г. – 65%).

Самый низкий уровень оплаты демонстрируют теплопоставщики Закарпатской области (30%), АР Крым (36%), Донецкой области, г. Севастополь (по 40%), Луганской (42%), Житомирской (46%), Кировоградской, Харьковской (по 47%), Черновицкой (48%), Волынской, Днепропетровской (по 49%) областей.

ДК «Газ Украины» отмечает, что население в целом добросовестно и своевременно оплачивает стоимость потребленных коммунальных услуг, в т.ч. тепловой энергии. Однако в результате невыполнения отдельными теплопроизводителями требований постановления Кабинета министров Украины от 03.12.08 №1082, оплаченные населением средства не поступают в компанию своевременно.

ДК «Газ Украины» подчеркивает, что природный газ, который используется для производства тепловой энергии, является товаром и закупается по импортным контрактам. В соответствии с действующими контрактами, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» обязана своевременно рассчитываться с ОАО «Газпром». В случае нарушения сроков оплаты, могут применяться штрафные санкции, размер которых может превышать стоимость полученного газа.

В связи с этим, ДК «Газ Украины» в который раз предупреждает руководство теплоснабжающих предприятий-должников о возможности ограничения газоснабжения.

Компания также обращает внимание местных органов власти на необходимость упорядочения расчетов теплопроизводителей за потребленный газ и скорейшего погашения накопленной задолженности.

ДК «Газ Украины» призывает всех теплопроизводителей и местные органы власти обеспечить выполнение решений правительства относительно полных и своевременных расчетов за потребленный газ.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями Закона Украины от 08.07.2010 №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.