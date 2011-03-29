Тихонов выступает против принудительного создания ОСМД

Принуждать людей создавать объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в Украине никто не будет.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор ТИХОНОВ в ходе Международной конференции по вопросам развития ОСМД, на которой звучали предложения относительно законодательного закрепления обязательного создания ОСМД.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, по словам В.ТИХОНОВА, создание объединений основывается исключительно на добровольной основе.

«Мы живем в демократичном обществе, и принуждение в вопросах создания ОСМД – не тот рычаг, который стоит применять, чтобы добиться позитивного результата. Наша задача – обеспечить общество необходимой, доступной информацией и разъяснить, чем ОСМД должно заниматься, чем оно лучше ЖЭО и что конкретно для каждого жителя дома даст создание и членство в ОСМД. А люди сами будут принимать решения, нужно им это или нет. Государство не может действовать по принципу: колхоз создали – присылайте колхозников», – сказал вице-премьер-министр.

В.ТИХОНОВ уверен, что все проблемные вопросы, существующие в части создания ОСМД, будут устранены. В частности, правительство одобрило изменения в закон, регулирующий вопрос деятельности ОСМД.

По его словам, Минрегионстрой также намерен усилить сотрудничество по вопросам развития ОСМД с центральными и местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественностью.

Справка УНИАН. На сегодня в Украине функционирует 12 386 ОСМД. В соответствии с Общегосударственной программой реформирования и развития ЖКХ на 2009-2014 годы, до конца 2014 года запланировано создать 45 530 ОСМД, что составит около 70% многоэтажного жилого фонда.

В 2010 году на реконструкцию, капремонт жилых домов, ремонт кровель, замену лифтов было выделено 121,108 млн. грн. из стабилизационного фонда госбюджета. Средства направлялись на реконструкцию и капремонт домов, где создаются или функционируют ОСМД.