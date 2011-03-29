Попов: строительство дома на территории Александровской больницы будет прекращено

Вопрос о прекращении строительства жилого дома на территории Александровской больницы будет решен в интересах киевлян.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявил сегодня председатель КГГА Александр ПОПОВ во время рабочего совещания в больнице.

В частности, он отметил, что ООО «Житло-Буд» в официальном письме на имя председателя столичной горгосадминистрации дало согласие на прекращение права пользования земельным участком и строительства жилого дома по ул. Шовковичной, 39/1-А.

«Хочу заверить всех киевлян, что строительство жилого дома на территории Александровской больницы по ул. Шовковичной, 39/1-А вестись не будет», – сказал А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, решение о выделении компании “Житло-Буд” земли площадью 0,06 га на территории Александровской (Октябрьской) больницы было принято Киевсоветом 10 июля 2003 года.

В начале 2007 года на территории больницы начались активные строительные работы. Киевляне выступили в защиту Александровской больницы от застройки и организовали круглосуточное дежурство. Во время конфликта происходили многочисленные стычки активистов - защитников больницы и представителей застройщика.

Во время подготовительных работ застройщик вырубил на территории мемориального парка им. Богомольца на территории больницы 226 деревьев.

Впоследствии столичная мэрия издала распоряжение о прекращении строительства.

В декабре 2010 года Высший хозяйственный суд отменил собственное решение о запрещении строительства на территории Александровской больницы, которое раннее считалось не подлежащим обжалованию. Основанием для этого стало письмо Министерства культуры, которым это ведомство подтверждает согласие Главного управления охраны культурного наследия и реставрационно-восстановительных работ КГГА на строительство.

В то же время 19 января 2011 года заслуженный врач Украины, профессор, директор Института дерматокосметологии доктора О.Богомолец Ольга БОГОМОЛЕЦ отметила, что считает строительство многоэтажки на территории Александровской больницы опасным. По ее словам, если на запланированной площадке вблизи больницы будет построено здание, то Александровская больница не сможет работать.

О.БОГОМОЛЕЦ отметила, что на земельном участке планируется построить 17-этажное здание (не учитывая 4 или 5 уровней подземного паркинга) в 7 метрах от двух операционных корпусов, а по строительным стандартам и нормам расстояние должно быть, по меньшей мере, 30 метров.