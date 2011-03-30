Эксперты отмечают активизацию подготовки гостиничного сегмента Украины к Евро-2012

Гостиничный сегмент покажет наибольшую активность в подготовке Украины к Евро-2012.

Такое мнение УНИАН высказал директор компании «Укрбудконтракт» Юрий ИОСИЛЕВИЧ.

По его словам, хотя на данный момент темпы подготовки гостиничного сегмента к Евро-2012 не опережающие, они вполне отвечают текущей ситуации и целиком адекватны. Напомним, что на данный момент Украина выполнила условия по размещению целевых групп УЕФА приблизительно на 81%.

Директор «Укрбудконтракт» отметил, что у застройщиков и подрядчиков остается совсем немного времени для запуска новых объектов. По его словам, строительство качественной гостиничной недвижимости с нуля требует как минимум 1,5 – 2 года для каждого объекта, а в столь сжатых временных рамках сегодня могут работать далеко не все строительные компании.

В то же время в программу подготовки страны к Евро-2012 вошли и проекты по реконструкции требующих ремонта зданий под гостиницы, которые за счет менее длительного срока их реализации смогут обеспечить пополнение новыми качественными объектами гостиничной инфраструктуры.

Ю.ИОСИЛЕВИЧ отметил, что «Укрбудконтракт» ведет ряд подобных проектов. В частности, в программу подготовки страны к чемпионату вошла реконструкция общежитий по ул. Шутова Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца в Киеве.

Частично вошли в программу Евро-2012 капитальный ремонт и реконструкция центра подготовки для Национального университета "Одесская юридическая академия", проводимые компанией по адресу Харьковское шоссе, 210 в г. Киеве.

Кроме того, в рамках данной программы компания выполняет строительство офисного здания и общежития по ул. Чигорина, 4 для Института интеллектуальной собственности.

В то же время, как отметил технический директор компании «Укрбудконтракт» Андрей МИХАЛЕВ, реконструкция и ремонт строений под гостиницы сегодня имеет ряд нюансов, среди которых и требования, выдвигаемые к подобным объектам со стороны УЕФА.

«Есть требования, выдвигаемые к отельерам, а есть и специфика, которую должны учитывать строители: гости Украины должны быть обеспечены качественными гостиницами, при строительстве которых используются привычные для всего мира материалы и технологии», - сказал он.

Эксперты «Укрбудконтракта» уверены, что Украина выполнит свои обязательства перед УЕФА относительно размещения гостей страны в полной мере.

«Со своей стороны, со стороны строителей, мы делаем все возможное. «Укрбудконтракт» всегда сдает свои объекты в установленный срок, так будет и в этот раз», - подчеркнул Ю. ИОСИЛЕВИЧ.

Справка УНИАН. ООО «УкрБудКонтракт» - профильное генподрядное предприятие, которое работает в сфере проектирования и строительства общественных, жилых, коммерческих и промышленных сооружений. Компания была создана в 2000 году. За время работы компания спроектировала и построила более 350 тыс. кв. м недвижимости разного типа. В компании работает около 700 сотрудников. Компания входит в Украинскую строительную ассоциацию, Строительную палату Украины, Академию строительства Украины, ассоциацию «Украинское объединение проектных организаций».