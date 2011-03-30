Азаров критикует местные власти за практику установления тарифов на услуги ЖКХ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ критикует местные власти за практику установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня на заседании Кабмина.

«Что вышло? Горе-чиновники начали закладывать в тариф, к примеру, на водоснабжение потери 70% воды в сетях, в тариф на уборку придомовых территорий – все убытки и просчеты ЖЭКов. И поэтому в разных городах тарифы отличаются даже не в разы, а иногда на порядки – от 17 копеек до 3,75 грн. за один квадратный метр», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что уже дал поручение вице-премьер-министру Виктору ТИХОНОВУ разобраться с ситуацией и принять соответствующие меры.

Н.АЗАРОВ также отметил, что разработка нормативов по тарифообразованию завершается, и в них будет четко указано, какие расходы можно будет учитывать при установлении тарифов.

«Будет понятно всем, что и как можно в них учитывать, и за какой тарифный «креатив» будет административная, а возможно, и уголовная ответственность», - сказал Н.АЗАРОВ.