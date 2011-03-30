Государственное ипотечное учреждение в этом году рефинансирует банки на 1,5 млрд. грн.

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в текущем году рефинансирует банки на сумму 1,5 млрд. грн. для завершения строительства жилых объектов с высокой степенью готовности и выдачи ипотечных кредитов населению в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления Государственного ипотечного учреждения Виктор МИРГОРОДСКИЙ в рамках совещания ГИУ с участниками рынка ипотечного кредитования «Направления финансирования завершения строительства жилья и восстановления рынка ипотечного кредитования».

«В этом году мы будем иметь ресурс порядка 3,2 млрд. грн. На сегодняшний день (2 млрд. грн. - УНИАН) в уставный фонд поступили в полном объеме. 1,2 млрд. – это те облигации, которые мы планируем выпустить в ближайшее время», - сказал он.

В.МИРГОРОДСКИЙ отметил, что из общей суммы средств 1,7 млрд. грн. планируется потратить на погашение долговых обязательств, в частности, на выкуп первого выпуска пятилетних облигаций 2006 года выпуска, а также купоны по облигациям всех годов выпуска.

«Оставшиеся 1,5 млрд. грн. мы планируем направить на реализацию нашей программы, связанной с финансированием завершения строительства объектов незавершенного строительства с высокой степенью готовности и на ипотечное кредитование физлиц для приобретения квартир в этих новых объектах», - пояснил он.

В.МИРГОРОДСКИЙ отметил, что на эти средства планируется в этом году сдать в эксплуатацию порядка 1 млн. кв. м жилья (около 260 жилых домов) в регионах, в основном, в городах, принимающих Евро-2012.

Предправления ГИУ отметил, что учреждение будет предоставлять банкам рефинансирование под 11% годовых. За предоставленные средства банки могут выдавать кредиты застройщикам, а также предоставлять ипотечные кредиты населению на покупку квартир в достраиваемых объектах.

«Банки должны вместе с проектом прийти в ГИУ, мы его рассмотрим. В случае, если банк готов финансировать и у нас нет вопросов к банку, мы готовы дать свой ресурс для реализации этих проектов», - добавил он.

В.МИРГОРОДСКИЙ уточнил, что объекты для финансирования будут выбирать банки-участники программы.

Планируется, что ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке по стандартам ГИУ будут выдаваться банками-партнерами по ставке не выше 15% годовых до 30 лет с 25%-ным первоначальным взносом.

Предправления учреждения также отметил, что ГИУ готово предоставить финансирование банкам по ставке около 9,75% для достройки жилья по программе «Доступное жилье» в размере около 100 млн. грн.

По данным учреждения, с начала года ГИУ профинансировало застройщиков через банки-партнеры («Проминвестбанк», банк «Камбио», «Кредитпромбанк», «Пивденкомбанк», Инпромбанк», «Промэкономбанк» и банк «Меркурий») на сумму свыше 200 млн. грн. За эти средства до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 157 тыс. жилья в Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Киевской, Донецкой областях. В частности, в Харькове уже завершено строительство двух жилых домов и начата программа ипотечного кредитования под 14% годовых.

По прогнозам ГИУ, что в текущем году ипотечный кредитный портфель учреждения вырастет с 961 млн. грн. в 2009 году до 1 млрд. 283 млн. грн. На сегодня количество банков-партнеров ГИУ составляет 97 банков (в 2010 году – 89 банков).

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В сентябре 2010 года Кабмин исключил из приоритетных видов деятельности ГИУ функции по содействию строительству, а также по обеспечению реализации государственных программ по обеспечению жильем граждан Украины.