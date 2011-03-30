Киевсовет может передать в концессию на 49 лет теплопоставляющий комплекс города - БЮТ

Киевсовет завтра на заседании сессии рассмотрит вопрос о передаче теплопоставляющего комплекса города в концессию на 49 лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевском городском совете со ссылкой на первого заместителя председателя фракции и члена постоянной комиссии горсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Николая ЛУКЬЯНЮКА, который также возглавляет Временную контрольную комиссию Киевсовета по изучению ситуации во взаимоотношениях городского совета с АЭК «Киевэнерго».

В частности, по его словам, речь идет о проекте решения «О предоставлении в концессию объектов теплоэнергетического комплекса права коммунальной собственности территориальной общины Киева», который внесен КГГА на рассмотрение депутатского корпуса на ближайшую сессию, которая состоится 31 марта. «КГГА, которая говорила, что город потерял контроль над «Киевэнерго» и поэтому не может влиять на тарифы, вместо того, чтобы повернуть «Киевэнерго» в собственность Киева, готова к утрате контроля абсолютно над всем имуществом теплопоставляющего комплекса на такое количество лет... Где логика?», - отметил Н.ЛУКЬЯНЮК.

По его словам, в соответствии с проектом решения, в концессию передаются целостно-имущественные комплексы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, тепловые сети и тепловые распределительные сети, Жилтеплоэнерго, завод «Энергия».

«Если раньше власть могла выплачивать разницу в тарифах, то при условии передачи в концессию теплового комплекса все деньги, которые владелец будет расходовать на ремонт сетей, увеличение расходов на топливо и тому подобное ляжет исключительно на плечи киевлян», - заявил Н.ЛУКЬЯНЮК.

Согласно его информации, проект решения не рассматривался комиссиями Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития и Временной контрольной комиссией Киевсовета по изучению ситуации во взаимоотношениях Киевского городского совета по АЭК «Киевэнерго».