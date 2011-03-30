Кабмин выделил 149 млн. грн. на преодоление чрезвычайной ситуации в Солотвино

Кабинет Министров Украины по поручению Президента Виктора ЯНУКОВИЧА выделил Закарпатской областной государственной администрации 149,556 млн. грн. на проведение безотлагательных мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и недопущению возникновения техногенной катастрофы на территории поселка Солотвино Закарпатской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, такое решение правительство приняло сегодня на заседании.

В частности, финансирование предусматривает вынесение за пределы опасной зоны карстовых провалы системы канализации, водо-, электроснабжения поселка Солотвино. Также будут отселены жильцы 72 жилых домов, построены школа и детсад и новый жилой массив.

Правительство поручило Закарпатской облгосадминистрации, Министерству экономического развития и торговли вместе с Министерством финансов и Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с регламентом Кабмина оформить проект решения правительства в десятидневный срок.

Как сообщал УНИАН, в конце 2010 года Президент В.ЯНУКОВИЧ поручил правительству решить вопросы дальнейшей деятельности ГП "Солотвинский солерудник", предусмотрев сохранение Украинской и Закарпатской областной аллергологических больниц, в частности возможность использования горных выработок для лечения больных бронхиальной астмой.

В январе 2011 года возникла новый провал в районе вентиляционного ствола шахты №8, который разрушил электроподстанцию и компрессорную. В район опасных геологических процессов попали жилые дома, системы жизнеобеспечения населения и объекты инфраструктуры.