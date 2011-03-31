Киевсовет за 2,5 года роздал юридическим лицам 780 гектаров рекреационных земель - Попов

В период с 2007 по июль 2010 года Киевсовет бесплатно передал разным юридическим лицам в собственность 364 гектара рекреационных земель в заповеднике Жуков остров и 415 гектаров особо ценных земель в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины “Пирогово” и прилегающих зеленых зонах заповедника Конча-Заспа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявил во время выступления на сессии Киевсовета.

Также он добавил, что решениями Киевсовета, принятыми с 2007 года до первой половины 2010 года, в долгосрочную аренду с правом застройки разным фирмам было передано 464 га на Жуковом острове и 57 га, входивших в состав земель музея “Пирогово” и прилегающих территорий Конча-Заспы. По словам председателя КГГА, фактически за бесценок в собственность или в долгосрочную аренду частным лицам розданы 1771 га земель в зеленых зонах.

В целом, по данным А.ПОПОВА, киевляне потеряли 34% общей площади парков, скверов, лесов. «Чтобы придать всему этому вид законности, Киевсовет 526 раз менял Программу развития зеленых зон Киева, исключая из нее участки, занятые зелеными насаждениями. Сейчас на этих территориях устанавливают строительные заборы, вырубают деревья», - отметил А.ПОПОВ.

Кроме того, в этот же период, сообщил председатель КГГА, ряд срочно созданных кооперативов бесплатно получил в собственность более 360 га резервных земель на жилом массиве Троещина, предусмотренных для вынесения промышленных зон из центра города.

«Я убежден, что непосредственно причастные к злоупотреблениям и нарушениям руководители Киевсовета и КГГА не имеют морального права занимать должности и должны быть привлеченные к ответственности», - отметил руководитель КГГА.