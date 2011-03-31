Попов: у киевлян украли 3,5 тыс. га земли на 75 млрд. грн.

Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ допускает, что незаконные разрешения на землеустроительную документацию при отводе земель в столице предоставляли заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ или сам мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом он заявил во время выступления на сессии Киевсовета.

А.ПОПОВ вновь заявил, что в период с 2007 года до июля 2010 года территориальная община города потеряла 3500 гектаров земли, оценочная стоимость которых достигает 75 млрд. грн. Из этих средств в бюджет Киева были перечислены лишь 5%, что составляет 4 млрд. грн. Ежедневно, включая праздники и выходные, у киевлян отбирали 2,5 га земли.

«Дело в том, что разрешение на разработку землеустроительной документации, в нарушение Земельного кодекса Украины, могло быть предоставлено единолично секретарем Киевсовета или городским головой», – отметил А.ПОПОВ.

По его словам, масштаб потерь, которые понесли киевляне, поражает. В частности, за эти средства – 71 млрд. грн. – в Киеве можно было бы построить 1200 новых детских садов, или 824 новые поликлиники, или 470 новых больниц, или 440 новых школ, или 15 новых мостов через Днепр, или 4 окружные дороги.

«За эти деньги Киев мог бы действительно стать настоящей европейской столицей. Их хватило бы, чтобы отремонтировать все подъезды, заменить все лифты, заасфальтировать все дворовые и межквартальные проезды, гарантировать достойную заработную плату бюджетным работникам. А сегодня мы вынуждены изыскивать средства на доплаты учителям и медикам, оттягивать начало строительства метро на Троещину, ограничивать масштабы реализации других социальных программ», – заявил он.

Также глава городской государственной администрации добавил, что с начала 2007 года до июля 2010 года в Генеральный план г. Киева депутатами Киевсовета были внесены 3900 изменений. Как следствие: изменение вида исторической части города, высотная застройка там, где ее априори не может быть, закрытие детских садов и ликвидация спортивных площадок. Сегодня мы имеем якобы «законное» строительство на ул. Богдана Хмельницкого (над станцией метро «Театральная»), на ул. Гончара и на Пейзажной аллее (в пределах историко-культурного заповедника «София Киевская») на ул. Круглоуниверситетской и Горького.