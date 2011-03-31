Украинцы в январе-феврале оплатили ЖКУ на 84,8%

Жители Украины в январе-феврале 2011 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 7,8 млрд. грн., что составляет 84,8% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался во Львовской, Одесской, Закарпатской областях, Киеве и Ивано-Франковской области (96-93%), самый низкий – в Днепропетровской области, Крыму и Луганской области (74,3-78,2%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в феврале т.г. увеличились на 20% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составили 508 грн.

В Госкомстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в феврале 2011 года увеличилась на 5,4% по сравнению с январем и на начало марта 2011 года составила 12 млрд. 733,6 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 2,8 месяца. Увеличение задолженности произошло во всех регионах.

В частности, в феврале т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 31,2% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 23%, за вывоз бытовых отходов – 19,8%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 19,3%, за газоснабжение – 22%.

В январе-феврале 2011 года население уплатило за электроэнергию 1 млрд. 514 млн. грн., что составляет 164% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень расчетов за электроснабжение с учетом погашения долгов предыдущих периодов наблюдался в Закарпатской, Одесской и Херсонской областях и Киеве (237-204,8%), самый низкий – в Черниговской области (95,2%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало марта 2011 года составила 2 млрд. 923,9 млн. грн.

В январе-феврале 2011 года население Украины заключило 14,2 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 33,9 млн. грн., а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 31 млн. грн.