Уровень оплаты в марте за ЖКУ в Киеве составляет 101,33%

По данным коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр», за март киевляне погасили задолженность на сумму 22,3 млн. грн. Общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги составляет 101,33%.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационного обеспечения Киевской городской государственной администрации.

«Большинство киевлян сознательно относятся к своей обязанности и своевременно платят за потребленные жилищно-коммунальные услуги. В результате, на протяжении семи месяцев, начиная с сентября 2010 года, уплата по городу превышает 100%», – заметил директор коммунального предприятия «ГИОЦ» Станислав КАПЛУНЕНКО.

По результатам проведенного мониторинга, около 70% киевлян оплатили за жилищно-коммунальные услуги в полном объеме не позже 20 марта, следовательно для них будут применены тарифы со скидкой.

В КГГА напоминают, что с февраля текущего года начисления тарифов осуществляются в зависимости от срока оплаты - до или после 20 числа месяца, следующего за расчетным.