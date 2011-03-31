В мае будет разработана Стратегия развития Киева до 2025 года — Попов

Киевская городская администрация в мае закончит разработку Стратегии города Киева до 2025 года, которую представят иностранным компаниям, заинтересованным в инвестициях в Киев.

Об этом во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Ахметом Бюлентом МЕРИЧЕМ сказал глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в ближайшее время КГГА подготовит пакет инвестиционных проектов в сфере строительства, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, к участию в которых будут приглашены деловые круги. «Столица Украины заинтересована в развитии делового сотрудничества с бизнес-кругами Турции – мы готовы предоставить конкретные предложения киевских предприятий, которые хотели бы развивать бизнес-контакты с турецкими партнерами», – заявил он. Кроме того, А.ПОПОВ отметил, что Киеву интересен опыт Турции в развитии туристической отрасли.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине А.МЕРИЧ отметил, что представители турецкого бизнеса готовы инвестировать в Украину, и он готов сообщить деловым кругам о существующих инвестиционных проектах.