В Киеве за I квартал продано 2278 квартир – эксперт

В Киеве в январе-марте этого года продано 1794 квартир на вторичном рынке и 484 – на первичном рынке.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры (49% сделок), 38% приходится на однокомнатные квартиры, 13% - на объекты с тремя комнатами и более.

По данным компании, максимальное количество сделок (63%) приходится на квартиры стоимостью до 100 тыс. долл., 25% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 12% - в категории свыше 200 тыс. долл.

В частности, в январе было продано 405 квартир на вторичном рынке и 94 квартиры – на первичном, в феврале – 658 квартир на вторичном рынке, 126 – на первичном, в марте – 731 квартира на вторичном рынке и 264 квартиры на первичном.

При этом средняя цена квартир на вторичном рынке Киева по состоянию на 1 апреля т.г. составляет 1 789 долл./кв.м., на первичном рынке - 1 549 долл./кв.м.

Напомним, в первом квартале 2010 года на вторичном рынке жилья Киева было продано 2120 квартир, на первичном рынке - 384 квартиры.