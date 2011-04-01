На вторичном рынке Киева стоимость жилья за I квартал снизилась на 0,31%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе-марте 2011 года снизилась на 0,31% – до 1789 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1385 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2833 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Печерском – на 0,64% (18 долл.) – до 2833 долл./кв. м, Шевченковском – на 0,32% (8 долл.) – до 2311 долл./кв. м, Голосеевском – на 0,13% (2 долл.) – до 1775 долл., Оболонском – на 0,48% (9 долл.) – до 1826 долл., Соломенском – на 0,41% (6 долл.) – до 1591 долл., Подольском – на 0,29% (5 долл.) – до 1629 долл., Святошинском – на 0,56% (8 долл.) – до 1471 долл., Дарницком районе – на 0,21% (3 долл.) - до 1385 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Днепровском районе – на 0,31% (5 долл.) – до 1509 долл., Деснянском районе – на 0,05% (1 долл.) – до 1430 долл./кв. м,

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в феврале 2011 года снизилась на 0,25% – до 1784 долл./кв. м, в январе 2011 года – снизилась на 0,35%, до 1788 долл./кв. м; в 2010 году выросла на 7,28% – до 1795 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.