На первичном рынке Киева стоимость жилья стабилизировалась на уровне 1548 долл./кв. м

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе-марте 2011 года стабилизировалась на уровне 1548 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1221 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2384 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Шевченковском районе – на 0,09% (2 долл.) – до 1931 долл./кв. м, Голосеевском – на 0,26% (4 долл.) – до 1610 долл., Оболонском – на 0,26% (4 долл.) – до 1607 долл., Соломенском – на 0,10% (1 долл.) – до 1415 долл., Днепровском районе – на 0,37% (5 долл.) - 1274 долл.

При этом стоимость жилья выросла в Подольском районе – на 0,64% (9 долл.) – до 1434 долл. и Святошинском – на 0,45% (6 долл.) – до 1278 долл., Деснянском – на 0,06% (1 долл.) - до 1241 долл./кв. м и Дарницком районе – на 0,13% (2 долл.) – до 1221 долл. В то же время стабилизация стоимости 1 кв. м жилья произошла в Печерском районе – на уровне 2 384 долл./кв.м.

Как сообщал УНИАН, на первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в феврале 2011 года снизилась на 0,09% – до 1544 долл./кв. м; в январе - снизилась на 0,23% – до 1545 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.