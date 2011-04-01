"Полтавагаз" из-за долгов сегодня начал отключать котельные "Полтаватеплоэнерго"

Из-за долгов за газ компания "Полтавагаз" сегодня начала отключать котельные «Полтаватеплоэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП «Полтаватеплоэнерго».

По их данным, часть котельных из 60 уже отключена и опломбирована.

«Сколько на эту минуту опломбировано котельных еще не ясно. Это станет известно к вечеру. Долг "Полтаватеплоэнерго" перед «ДК« Газ Украины» составляет 54,7 млн. грн. Он возник из-за разницы в тарифах. В связи этом предприятие не получило лимитов газа на апрель», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время власти Полтавской области проводят совещание, где решается вопрос погашения долга и подачи газа котельным.

Справка УНИАН. Полтавское областное коммунальное производственное предприятие "Полтаватеплоэнерго" обеспечивает теплом и горячей водой потребителей Полтавы, Котельвы, Карловки, Машевки, Решетиловки, что составляет 65% в общем объеме производственной мощности Полтавский области.