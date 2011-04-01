Теплоснабжение Полтавы возобновлено в полном объеме

Теплоснабжение Полтавы к вечеру возобновлено в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь КП «Полтаватеплоэнерго» Александр ЦЫГАНОК.

По его словам, сегодня в Полтаве из-за долгов за газ ОАО «Полтавагаз» начало отключать котельные «Полтаватеплоэнерго».

«В облгосадминистрации срочно было созвано совещание. Там договорились, что котельные до понедельника будут включены, а с понедельника снова начнутся переговоры. Мы на начало отопительного сезона долгов не имели. Из-за разницы в тарифах мы имеем 35 млн. грн. долга за конец 2010 года и 27 млн. грн. с начала 2011 года. Смотрите сами - мы газ покупаем за 1309 грн. за тыс. кубометров, а в тарифе заложена цена 1040 грн.», - сказал А.ЦЫГАНОК.

Он также сообщил, что население платит за отопление в течение года, а ДК «Газ Украины» требует проплат во время отопительного сезона.

«Они нам сумму долга назвали 77 млн. грн. Мы погасим эту сумму в период между отопительными сезонами. Но они требуют погасить немедленно», - сказал пресс-секретарь.

Справка УНИАН. Полтавское областное коммунальное производственное предприятие "Полтаватеплоэнерго" обеспечивает теплом и горячей водой потребителей Полтавы, Котельвы, Карловки, Машевки, Решетиловки.