Эксперты рекомендуют жителям новостроек создавать ОСМД при проблемах с ЖЭО

Управляющая компания Союза собственников жилья Украины рекомендует жителям новостроек создавать объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) при проблемах с жилищно-эксплуатационными организациями.

Об этом заявил начальник юридического отдела Управляющей компании Союза собственников жилья Украины Александр САХНО на пресс-конференции в УНИАН, комментируя создавшуюся ситуацию по обслуживанию жилкомплекса «Брест-Литовский» в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области с частной жилищно-эксплуатационной организацией ООО «Екожитлосервіс».

«Я считаю, необходимо создать объединение совладельцев для того, чтобы иметь определенное юридическое лицо, которое могло бы объединить жителей между собой и представлять их интересы, даже не принимая дом на баланс, в любых органах, чтобы жители не были брошены на произвол», - считает он.

При этом А.САХНО отметил, что сложность создания ОСМД заключается в том, что инициативная группа не может получить ведомости о перечне всех собственников квартир, которые имеют права голоса при создании объединения. Он добавил, что данные ведомости невозможно получить ни от сельсовета, ни от горсовета, ни от застройщика.

Как сообщил жилец ЖК «Брест-Литовский» Иван ГАВРИЛЮК, более года прошло с момента введения жилкомплекса в эксплуатацию, в процессе эксплуатации у жителей возникли проблемы с ЖЭО.

И.ГАВРИЛЮК отметил, что договор об управлении домов и предоставлении коммунальных услуг, который жители подписали с ЖЭО, не соответствует типовому договору, утвержденному Кабмином.

«На потребителя возложены дополнительные обязательства, не предусмотренные типовым договором, а исполнителю предоставлены дополнительные права, которые также не предусмотрены типовым договором. Таким образом, эти все дополнения, которые внесла наша ЖЭО в договор, не конкретизируют пункты договора, а меняют суть самого договора», - пояснил он.

При этом жители не могут получить информацию о структуре тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, по словам жильца ЖК «Брест-Литовский» Андрея ГИЛЯ, у жителей жилкомплекса отсутствует возможность проверить показатели счетчика электроэнергии.

Он добавил, что жителям, которые пишут жалобы на ЖЭО, неоднократно отключали свет при отсутствии задолженности за коммунальные услуги.

И.ГАВРИЛЮК добавил, что ЖЭО пыталась организовать платный въезд на территорию жилкомплекса.

А.САХНО также отметил, что дом не подключен к центральному холодному водоснабжению. «Там есть скважина, которая принадлежит застройщику, есть забор грунтовой воды. Когда возник вопрос о возможности создания объединения совладельцев многоквартирного дома, ЖЭО сказала, что можно передать дом на баланс, но где вы возьмете холодную воду. Жители оказались заложниками этой ситуации. Если они даже хотят создать ОСМД, то первая проблема у них будет – отсутствие воды», - добавил он.

И.ГАВРИЛЮК сообщил, что жители жилкомплекса обращались в Антимонопольный комитет, Госпотребстандарт, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ, прокуратуру, однако обращения не помогли урегулировать проблемы с эксплуатирующей организацией.

В то же время президент ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» Алексей ГОНЧАРУК отметил, что в около 70% случаев жители новостроек сталкиваются с проблемами по эксплуатации домов после их ввода в эксплуатацию.

Директор Управляющей компании Союза собственников жилья Украины Ольга ПАЛЬЧИКОВА-КОЗУБ уточнила, что в новостройках наблюдаются случаи создания «карманных» ОСМД, где объединения создаются тремя собственниками жилья, а остальные жильцы не могут стать членом ОСМД из-за огромных вступительных взносов (к примеру, 150 тыс. грн.). Также застройщики создают в построенных ими домах «карманные» управляющие компании, при этом жители этих домов не имеют возможности контролировать правильность начисления тарифов.

По мнению экспертов, такие ситуации происходят вследствие несовершенства законодательства, которое дает возможность застройщикам создавать частные эксплуатирующие организации как еще один способ получения прибыли.