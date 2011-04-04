Стоимость аренды квартир в Києве снизилась на 1,15% – до 505 долл. в месяц

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в первом квартале 2011 года снизилась на 1,15% (6 долл.) – до 505 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 6 долл. – до 519 долл., 2-комнатных – на 14 долл., до 684 долл., 3-комнатных – на 19 долл., до 824 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 5 долл. – до 396 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 672 долл., 3-комнатных – на 10 долл. – до 791 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 4 долл., до 316 долл., 2-комнатных – на 3 долл. – до 420 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 627 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 4 долл., до 328 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 435 долл., 3-комнатных – на 2 долл., до 599 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл., до 304 долл., 2-комнатных – на 2 долл., до 410 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 519 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 6 долл. – до 320 долл., 2-комнатных – на 2 долл., до 442 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 528 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 6 долл. – до 383 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 499 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 631 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 4 долл., до 295 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 413 долл., 3-комнатных – на 2 долл., до 521 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл. – до 307 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 435 долл., 3-комнатных – на 9 долл. – до 547 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 4 долл. – до 294 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 405 долл., 3-комнатных – на 6 долл., до 528 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в 2010 г. выросла на 16,68% (73 долл.) – до 511 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.