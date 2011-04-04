Стоимость коттеджей под Киевом знизилась до 947 долл./кв. м

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в I квартале 2011 года снизилась на 0,68% (6 долл.) – до 947 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 145,8 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период снизилась на 0,98% (12 долл.) – до 1259 долл./кв. м при средней цене 191,6 тыс. долл. за домовладение.

По данным компании, в январе снижение стоимости коттеджей зафиксировано в Бориспольском районе – на 0,60% (8 долл.) – до 1314 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 0,94% (13 долл.) – до 1324 долл./кв. м, Макаровском – на 0,60% (5 долл.) – до 895 долл./кв. м, Бородянском – на 1% (9 долл.) – до 877 долл./кв. м, Обуховском районе – на 0,91% (13 долл.) – до 1447 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком районе – на 0,36% (1 долл.) – до 406 долл./кв. м, Фастовском районе – на 0,54% (3 долл.) – до 485 долл./кв. м, Кагарлыкском районе – на 0,14% (1 долл.) – до 621 долл./кв. м, Вышгородском районе – на 1,04% (10 долл.) – до 913 долл./кв. м, Васильковском – на 0,33% (3 долл.) – до 910 долл./кв. м, Броварском – на 0,95% (9 долл.) – до 920 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в 2010 году выросла на 2,05% (19 долл.) – до 953 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 158,3 тыс. долл.

Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).