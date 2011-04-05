Кабмин намерен выделить на ипотеку в 2012 году 10 млрд. грн.

Правительство намерено выделить 10 млрд. грн. на ипотечное кредитование в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ в ходе собрания строителей Украины.

“На будущий год я вам гарантирую, мы выделим на ипотеку 10 млрд. грн. Пойдем по линии удешевления кредитования и возьмем на себя расходы по подготовке площадок под строительство”, - сказал он.

Н.АЗАРОВ отметил, что правительство рассматривает возможность снижения процентной ставки для кредитования конкретных инвестиционных проектов.

Обращаясь к главе Национального банка Украины Сергею АРБУЗОВУ, премьер-министр поручил ему снизить ставки с действующих 18-19% до около 12% под рефинансирование Нацбанка.

Н.АЗАРОВ добавил, что под такие ставки кредиты должны выделяться под контролем банка и под реализацию конкретных проектов.

“Мы готовы поддержать эту инициативу”, - добавил премьер-министр.