Азаров поддерживает создание Конфедерации строителей Украины

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поддерживает объединение Строительной палаты Украины, Украинской строительной ассоциации, ассоциации “Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий” в Конфедерацию строителей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе собрания строителей Украины.

“Сегодня вы создаете Конфедерацию. Мы рассматриваем это как возможность работать правительству с организованной массой строителей, чтобы мы могли на регулярной основе встречаться, была обратная связь, чтобы корректировать свои решения”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Сегодня на собрании строителей Украины планируется проведение учредительного собрания Конфедерации строителей Украины, избрание ее руководящего состава и утверждение устава организации.

Как сообщал УНИАН, 23 марта т.г. состоялось общее собрание Украинской Строительной Ассоциации (УБА), на котором члены ассоциации единодушно проголосовали за объединение УБА, Палаты строителей Украины и ассоциации «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий» в ассоциацию «Конфедерация строителей Украины».

Руководящий состав Конфедерации планируется избрать на ее общем собрании.