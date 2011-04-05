Кабмин рассчитывает в этом году решить вопрос с жилыми недостроями

Правительство Украины рассчитывает в этом году решить вопрос с объектами незавершенного жилищного строительства с высокой степенью готовности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ в ходе собрания строителей Украины.

“Мы ставим задачу перед министром ТИХОНОВЫМ (вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор ТИХОНОВ – УНИАН), заместителем министра Кабинета министров Юрием АНИСТРАТЕНКО, чтобы каждый недострой рассмотреть персонально, конкретно, что мешает его достроить, чтобы в 2011 году наконец недострои закончить”, - сказал премьер-министр.

Н.АЗАРОВ также отметил, что если удастся сочетать все предложенные правительством меры по восстановлению строительной отрасли, то за 2011-2012 годы можно выйти на докризисный уровень строительства.

Премьер-министр добавил, что с начала года первые позитивные признаки выхода из кризиса строительной отрасли есть: в полтора раза больше введено квартир в эксплуатацию, объем строительно-монтажных работ за три месяца вырос на 6%. Однако Н.АЗАРОВ считает недостаточными темпы восстановления строительной отрасли.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в текущем году рефинансирует банки на сумму 1,5 млрд. грн. для завершения строительства жилых объектов с высокой степенью готовности и выдачи ипотечных кредитов населению в Украине.