В Украине в I квартале введено в эксплуатацию почти 90 тыс. кв. м доступного жилья

В Украине в I квартале т.г. введено в эксплуатацию почти 90 тыс. кв. м доступного жилья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктора ТИХОНОВА.

По его данным, с начала года по программе доступного жилья получили квартиры более тысячи семей. По одному объекту сдано в эксплуатацию в Донецке, Сумах, Харькове, Буче (Киевская обл.) и два объекта в Киеве.

«Квартиры получили 1 084 семьи, из них – 71 семья – участники программы, которым Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству предоставил в 2010 году 30% стоимости жилья», - сказал В.ТИХОНОВ.

Он добавил, что государственной помощи были предоставлено на сумму 11,1 млн. грн., вложено собственных средств граждан – 26,1 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, реализация Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 годы началась в сентябре 2010 года. В прошлом году господдержку на приобретение жилья получили 590 семей.