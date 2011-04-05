Сегодня создали Конфедерацию строителей Украины

Украинская строительная ассоциация (УБА), Строительная палата Украины и ассоциация "Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий" объединились в Конфедерацию строителей Украины (КСУ).

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе учредительного собрания конфедерации в Киеве.

Президентом конфедерации избран почетный президент АО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" (г. Киев) Владимир ПОЛЯЧЕНКО.

Главой Совета директоров конфедерации избран глава Совета директоров УБА Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Конфедерация будет иметь статус саморегулирующейся организации.

Детальная информация о целях и задачах созданной КСУ будет озвучена на пресс-конференции в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поддерживает объединение Строительной палаты Украины, Украинской строительной ассоциации, ассоциации “Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий” в Конфедерацию строителей Украины.