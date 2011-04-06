Азаров поручил создать Совет по внедрению инновационной модели развития строительной отрасли

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил профильным ведомствам создать постоянно действующий Совет по внедрению инновационной модели развития строительной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

В частности, глава правительства поручил Министерству экономического развития, Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, председателям местных администраций, Национальному банку Украины и созданной вчера Конфедерации строителей Украины, а также профильному парламентскому комитету создать постоянно действующий Совет для внедрения инновационной модели развития строительного комплекса и практического рассмотрения масштабных строительных проектов.

«Считайте, что я назначаю соответствующих министров всеукраинскими прорабами», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что задание как правительства, так и строителей как можно скорее возродить строительную отрасль Украины.