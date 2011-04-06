В Запорожье введен мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ

В Запорожье введен трехмесячный мораторий на повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального комплекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, «сегодня на сессии Запорожского городского совета принят трёхмесячный мораторий на повышение тарифов на обслуживание домов, сооружений и придомовых территорий».

По словам первого заместителя мэра Запорожья Андрея ИВАНОВА, основанием для подготовки данного решения стало «большое количество жалоб горожан на необоснованный рост тарифов, непредоставление включённых в тариф услуг и т.д.»

«В этой ситуации решено принять трёхмесячный запрет на повышение платы за обслуживание домов. За это время будет проанализирована эффективность и целесообразность расходования средств жилищными организациями, разработан механизм контроля жильцов за использованием средств, которые они платят жилищным организациям. На основе проделанной работы будут подготовлены предложения по улучшению работы жилищников. Наша цель добиться максимально возможного снижения тарифов, повысить качество предоставляемых услуг, навести порядок в работе коммунальных предприятий», - отметил А.ИВАНОВ.