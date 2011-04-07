КСУ инициирует сокращение процедуры выделения земли под застройку до 60 дней

Конфедерация строителей Украины (КСУ) намерена разработать законопроект, сокращающий процедуру выделения земельных участков под застройку с 275 до 60 дней.

Об этом сообщил председатель Совета директоров Конфедерации строителей Украины Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ сегодня на пресс-конференции УНИАН.

«Мы хотим сделать изменения по выделению земли. Это будет новый закон, над которым тоже необходимо работать. Потому что мы фактически сократили получение ордера на строительство со 175 до 60 дней, а выделение земельного участка сегодня занимает 275 дней. Мы хотим сократить тоже до 60 дней», - сказал он.

Принятие отдельного закона о выделении земли предусмотрено законом о регулировании градостроительной деятельности.

Как отметил президент Конфедерации строителей Украины Владимир ПОЛЯЧЕНКО, через неделю запланирована встреча КСУ с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, на которой будут обсуждаться предложения строителей по восстановлению отрасли.

Президент КСУ добавил, что завтра состоится собрание руководителей компаний, вошедших в конфедерацию с тем, чтобы наработать предложения, которые будут представлены на совещании с Н.АЗАРОВЫМ, в том числе, и вопросы о выделении земли под застройку, а также строительстве доступного жилья.

По мнению В.ПОЛЯЧЕНКО, если программа строительства доступного жилья будет реализована, это станет «огромным толчком для строительной отрасли».

Как сообщал УНИАН, 5 апреля состоялось учредительное собрание Конфедерации строителей Украины. Основателями организации являются Украинская строительная ассоциация (УБА), Строительная палата Украины и ассоциация «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий».

Президентом конфедерации избран почетный президент АО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" (г. Киев) Владимир ПОЛЯЧЕНКО, председателем Совета директоров – председатель Совета директоров УБА Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ. На сегодня в конфедерацию входит более 700 холдинговых компаний и ассоциаций. Конфедерация будет иметь статус саморегулирующейся организации.