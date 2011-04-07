“Киевводоканал” испытывает средство, которым планирует заменить хлорирование воды

На базе АК «Киевводоканал» проходит испытание нового современного дезинфицирующего средства, которое по своим качественным характеристикам значительно удобнее в использовании, нежели хлорная известь, которая применяется для дезинфекции сейчас, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Препарат может использоваться на объектах водоканала по следующим направлениям: дезинфекция водопроводных и канализационных сооружений, оборудования, скважин, резервуаров чистой воды, сооружений и оборудования бюветных комплексов; профилактическая дезинфекция поверхностей лабораторных помещений и т. п.

Удобство в применении средства заключается в том, что в отличие от хлорной извести, которая хранится в виде порошка, этот препарат производится в таблетках. Использование таблеток позволяет упростить процедуру изготовления рабочих растворов, заменить большие по объему запасы хлорной извести и других сыпучих и жидких дезинфекционных средств. Кроме того, средство имеет длительный срок хранения и не нуждается в контроле качества во время хранения.

Как отмечается в сообщении, препарат французского производства - на принципах взаимовыгодного сотрудничества с перспективой дальнейшего сотрудничества - бесплатно предоставлен “Киевводоканалу” торговым домом «Санитарный щит Украины».

Если производственные испытания этого средства подтвердят эффективность обеззараживающего эффекта и целесообразность использования, “Киевводоканал” рассмотрит возможность дальнейшего его применения и отказа от хлорной извести, а в некоторых случаях - жидкого хлора и гипохлорита натрия.

Специалисты предприятия отмечают, что средство отвечает требованиям действующего санитарного законодательства Украины. Содержание действующих веществ: 80-82% натриевая соль дихлоризоциануровая кислота.

В “Киевводоканале” также отмечают, что на сегодняшний день питьевая вода Киева по всем показателям отвечает требованиям.