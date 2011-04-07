Янукович снова требует унифицировать коммунальные тарифы во всех регионах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в который раз выдвигает требование к правительству, а также местным органам власти привести тарифы на услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства к единым справедливым показателям во всех регионах государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Совета регионов сегодня в Киеве.

«Ну как может быть разница в разы в тарифах на воду, когда выше в одном регионе, а рядом регион – там в несколько раз ниже тариф? Что это? Или людям интересно, что там насосных станций, сетей намного больше или больше расходы на содержание? Ну, надо же подумать когда-то, в конце концов, и решить этот вопрос, чтобы уравнять тарифы», - сказал Президент, обращаясь, в частности, к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ.

При этом В.ЯНУКОВИЧ заметил, что заработная плата представителям, в частности, бюджетной сферы во всех регионах выплачивается по единым государственным нормативам.

«А почему тарифы на жилищно-коммунальные услуги имеют такую огромную разницу, скажите, пожалуйста?», - также спросил он, отметив, что такая государственная политика является несправедливой по отношению к людям.

«Это проблема государства. И если государство к своим гражданам относится с уважением, то нам это уважение надо прилагать к делу и показывать, как мы это делаем. Поэтому я еще раз прошу и повторяю, и давайте, Николай Янович, Вы назовите мне сроки, когда Вы вместе с председателями областных государственных администраций отработаете эти вопросы и наведете в них порядок», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.