Жилье на вторичном рынке Киева в апреле может подешеветь на 1,5%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в апреле может снизиться на 0,8-1,5%, что примерно соответствует уровню снижения стоимости жилья в январе т.г.

Об этом говорится в обзоре рынка купли-продажи жилой недвижимости по итогам февраля-марта сети агентств недвижимости RealDruzi, переданном УНИАН.

Согласно обзору, в феврале средняя заявленная стоимость 1 кв. м квартир на вторичном рынке Киева составила 2 131 долл., а уже в марте снизилась на 0,93% и составила 2 111 долл.

В сети агентств отметили, что ощутимее всего снизилась заявленная стоимость в Подольском (2,47%), Печерском (1,98%) и Деснянском (1,23%) районах. Незначительный рост стоимости в марте, по сравнению с февралем, наблюдался только в Святошинском районе и составил 0,4%.

Наибольший интерес у покупателей в марте вызывали квартиры с площадью 41–50 кв. м (22%), 51–60 кв. м (14%) и 31-40 кв. м. (13%).

Наибольшим спросом в феврале и марте пользовались квартиры в ценовых диапазонах 51-75 тыс. долл. (февраль - 25,89%, март - 25,79%), 76 – 100 тыс. долл. (февраль – 22,37%, март – 21,95%) и 101 – 150 тыс. долл. (19%). Наименее популярны среди потребителей были квартиры стоимостью 501 тыс. – 1 млн. долл. и более 1 млн. долл.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 55 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.