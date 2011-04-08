Скандальное строительство возле станции метро «Театральная» продолжается

Строительство торгово-офисного центра на пересечении ул. Богдана Хмельницкого и Пушкинской возле станции метро «Театральная» продолжается.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня рабочие продолжают работать на этом объекте. Они, в частности, кладут кирпичные блоки, выполняют сварочные работы. Работает большой строительный кран и лебедка.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 апреля, на данном объекте проводились работы якобы по демонтажу этого незавершенного строительства.

Справка УНИАН. Уже 5 лет киевляне требуют отменить разрешение на работы по строительству торгово-офисного центра на улице Богдана Хмельницкого, 7, и ввести мораторий на застройку центра города.

В 2007 году строительство в районе станции метро "Театральная" было признано опасным для метро. После этого Киевсовет отменил свое предыдущее решение о землеотводе, но застройщик с этим не согласился, и обжаловал его в суде.

Строительство возле станции метро “Театральная” возобновилось в начале декабря 2010 года, и продолжается круглосуточно.

2 февраля 2011 г. вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор ТИХОНОВ заявил, что Кабинет министров Украины приложит все усилия, чтобы остановить скандальное строительство торгово-офисного центра рядом со станцией метро «Театральная» в Киеве.

7 февраля председатель КГГА Александр ПОПОВ пообещал, что скандальное строительство возле станции метро «Театральная» должно быть прекращено до 9 февраля.

17 марта на заседании Общественного гуманитарного совета Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что небоскребам не место в исторических центрах Киева, Львова, Черновцов и тех городов, где их сооружение разрушает историческую среду.

28 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд признал незаконным строительство на ул. Б.Хмельницкого вблизи станции метро «Театральная». Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу Генеральной прокуратуры.