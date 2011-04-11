Госархстройинспекция будет выполнять также функции Госжилкоммунинспекции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом утвердил Положение о Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Согласно указу №439/2011 от 8 апреля т.г., размещенному на сайте Президента, Госархстройинспекция является правопреемником прав и обязанностей Государственной архитектурно-строительной инспекции – правительственного органа, действовавшего в системе Министерства регионального развития и строительства Украины, Государственной жилищно-коммунальной инспекции – правительственного органа, функционировавшего в системе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Украины, по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля, контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В Положении говорится, что Госархстройинспекция является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через вице-премьер-министра – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в вопросах государственного архитектурно-строительного контроля, контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Основными задачами Госархстройинспекции является реализация государственной политики в вопросах государственного архитектурно-строительного контроля, контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.