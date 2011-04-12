В Украине прекращена выдача разрешений на строительство – Матчук

В Украине прекращена выдача разрешений на строительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат от «Нашей Украины», член парламентского комитета по вопросам строительства, градостроение и ЖКХ Виктор МАТЧУК.

По его словам, строительная отрасль в Украине сегодня фактически заблокирована. Разрешительные инстанции отказывают людям, которые хотят начать или сдать строительство, в приеме документов.

Как объяснил депутат, кризисная ситуация возникла из-за того, что вступил в силу новый закон «О регулировании градостроительной деятельности», но правительство до сих пор не разработало новых порядков для его выполнения.

«Закон подписан Президентом, и он вступил в действие. Это значит, что старые порядки уже не действуют, а новые Кабинетом министров не разработаны. В результате люди (частное или юридическое лицо) на практике сталкиваются с такой ситуацией, что им просто отказывают в приеме документов. Это касается начала и сдачи в эксплуатацию любого объекта – жилого дома, многоквартирного дома, магазинчика, кафе», - рассказал В.МАТЧУК.

Нардеп заметил, что новый закон должен был бы облегчить прохождение разрешительных процедур для строительства, между тем, пока что привел к «полному ступору» отрасли. «Если кому-то и дают добро на строительство, то за большую взятку или по огромному блату. Закон принимали, чтобы сделать невозможными все эти вещи, а в результате выходит абсолютно обратный эффект», - сказал он.

По словам В.МАТЧУКА, вся ответственность за разработку новых положений для строительной отрасли лежит на Кабинете министров. «Но я не вижу понимания со стороны правительства. Такое впечатление, что этим вопросом там вообще никто не занимается», - отметил он.

В ближайшее время, как сообщил депутат, он будет инициировать, чтобы Минрегионстрой отчитался по данному вопросу на заседании комитета по вопросам строительства, градостроения и ЖКХ.

Как известно, 17 февраля Верховная Рада приняла Закон «О регулировании градостроительной деятельности» с поправками Президента.