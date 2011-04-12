Кабмин оценит обоснованность тарифов на коммунальные услуги

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил руководителю Государственной финансовой инспекции Петру АНДРЕЕВУ в течение недели предоставить правительству расширенную информационно-аналитическую справку о результатах проверок обоснованности тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

Согласно сообщению, ревизоры также должны подать предложения о мерах реагирования в случаях, когда нарушен принцип экономической обоснованности формирования тарифов.

По мнению Н. АЗАРОВА, необходимо принципиально исключить возможность такой ситуации, когда граждане оплачивают бесхозяйственность и несуществующие услуги. Он считает, что ответственность за необоснованное завышение тарифов должны нести руководители коммунальных предприятий – как за нанесение материального ущерба потребителям коммунальных услуг.

Также Н. АЗАРОВ поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложить механизм ежеквартальных публичных отчетов жилищно-эксплуатационных организаций о расходовании средств, уплаченных гражданами за жилищно-коммунальные услуги.

По мнению главы правительства, результаты таких отчетов должны влиять на оценку работы руководителей соответствующих предприятий и определять, продлевать ли с ними контракты. При этом такая норма должна быть внесена в контракты.