Вторичное жилье в Киеве до осени подешевеет на на 4-5%

Глава комитета аналитики Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Всеволод ЖОГОЛЕВ прогнозирует снижение цен на вторичное жилье в Киеве на 4-5% до осени текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции.

«Цены продолжают постепенно снижаться, потому что спрос на квартиры очень низкий. Предложение огромное. Хозяева квартир для того, чтобы догнать покупателя, которого никто не видел в глаза, продолжают это снижение. Думаю, что в течение этого года, до осени точно, если никаких финансовых катаклизмов не произойдет, мы будем фиксировать постепенное снижение цен», - сказал он.

По словам эксперта, с начала текущего года средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева снизилась на 1,85% (на 8% снизилась по сравнению с первым кварталом 2010 года) - до 1813 долл./кв.м, преодолев минимум, наблюдавшийся в апреле 2009 года после кризисного снижения цен на жилье (1823 долл./кв.м).

В.ЖОГОЛЕВ добавил, что текущая средняя стоимость жилья является минимальной за последние 5 лет и сравнима с уровнем июля 2006 года.

При этом по сравнению с апрелем 2009 года снижение стоимости жилья произошло в центре и прицентральных районах города (на 7%), а на периферии и близких к ней районах наблюдался рост цен на квартиры (на 5%).

«Это говорит о том, что более дорогое жилье пытаются продать для того, чтобы купить более дешевое», - пояснил эксперт.

Вместе с тем, по словам В.ЖОГОЛЕВА, стоимость жилья в новостройках, сданных в эксплуатацию, не снизилась, что свидетельствует о том, что покупатель отдает предпочтение новому жилью.

Глава комитета аналитики ССНУ считает, что адекватная стоимость за киевское жилье на вторичном рынке должна составлять 1700-1750 долл./кв.м. При этом на сегодня стоимость квартир в столице по-прежнему переоценена.

Эксперт считает, что цены на жилье должны прийти к адекватным показателям, а рост цен не будет способствовать восстановлению рынка, а приведет к новой волне кризиса.

По данным ССНУ, на 8 апреля т.г. средняя стоимость «гостинки» в столице составляет 51 826 долл., стандартной однокомнатной квартиры – 70 601 долл., двухкомнатной квартиры – 95 943 долл., трехкомнатной квартиры – 126 318 долл.

Как отметил президент ССНУ Александр РУБАНОВ, средняя стоимость вторичного жилья в регионах в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом 2010 года в Чернигове выросла на 0,5% - до 750 долл./кв.м, Черкассах – снизилась на 0,8% - до 740-760 долл./кв.м, Хмельницком – выросла на 3% - до 830 долл./кв.м, Луцке – выросла на 0,6% - до 840 долл./кв.м, Днепропетровске – снизилась на 1,5-2% - до 980 долл./кв.м, Одессе – снизилась на 1% - до 1100 долл./кв.м, Харькове – снизилась на 2% - до 980 долл./кв.м, Симферополе – выросла на 1,8% - до 990 долл./кв.м, Севастополе – стабилизировалась на 1100 долл./кв.м, Ялте – выросла на 5% - до 1200 долл./кв.м, Ровно – выросла на 0,5% - до 800 долл./кв.м.

Президент ССНУ также отметил низкую активность на земельном рынке Киева и области. «По поводу земли сегодня пока нет ничего обнадеживающего. Так как сегодня многие рассматривают землю во вторую, третью или даже четвертую очередь, поскольку прежде всего сегодня людям нужно поесть и крыша над головой. Земля отыграет свои позиции, только не в ближайшей перспективе", - сказал он.

По его данным, в Киевской области заключаются сделки по купле-продаже участков площадью 10-20 соток.