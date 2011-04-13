В государственную собственность возвратили более 130 га столичных земель

По искам Генеральной прокуратуры Хозяйственный суд Киева вернул государству земельные участки природно-заповедного фонда и историко-культурного назначения в столице общей площадью более 130 га.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со СМИ Генпрокуратуры Украины.

По их данным, по результатам проведенной проверки установлены многочисленные нарушения требований действующего законодательства при получении в 2007 году обслуживающими кооперативами "Медтехник" та "Житлосервис" земельных участков, расположенных в Голосеевском районе Киева.

Прокуратурой установлено, что решениями Киевского городского совета от 1 октября 2007 г. указанным кооперативам были переданы земли природно-заповедного фонда и историко-культурного назначения общей площадью 130,72 га (в том числе 105,71 га бесплатно в частную собственность для строительства жилья и 25,01 га в долгосрочную аренду для рекреационных целей и благоустройства территории) вопреки требованиям Земельного кодекса и Законов "О природно-заповедном фонде Украины", "Об охране культурного наследия" и Жилищного кодекса. При этом основателями каждого из кооперативов были лишь четыре физических лица, которые не нуждались в улучшении жилищных условий.

В последующем указанные кооперативы передали земельные участки, которые были предоставлены им в частную собственность, в уставный фонд других обществ.

Учитывая нарушения действующего законодательства, допущенные при предоставлении земельных участков и создании кооперативов, Генпрокуратура предъявила в Хозяйственный суд Киева два иска о признании недействительными данных решений Киевского городского совета и признании недействительными государственных актов на право собственности на эти земельные участки. 12 апреля 2011 года Хозяйственным судом Киева иски были удовлетворены.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2007 года депутат Киевсовета Виталий КЛИЧКО обратился в Шевченковский районный суд столицы с иском к горсовету Киева о признании незаконными и отмене решений сессии от 1 октября 2007 года, когда депутаты промэрского большинства раздали более 2 тыс. гектаров столичных земель.

По данным Блока Кличко, на этой сессии Киевсовета были приняты решения о передаче в частную собственность или постоянное пользование более 4% столичной земли, общая стоимость распределенной земли превышает 10 млрд. долларов.

20 мая 2008 года Шевченковский райсуд Киева отказался удовлетворить иск В.КЛИЧКО.

12 апреля ГПУ проинформировала, что по ее иску Хозсуд Киева признал недействительным другое решение Киевского городского совета от 1 октября 2007 г. и вернул государству почти 100 га охраняемых земель Национального музея архитектуры и быта Украины (с. Пирогово), которые были переданы обслуживающему кооперативу "Житлодар" в частную собственность для строительства жилья.

Также по иску Генпрокуратуры Хозяйственным судом Киева признано недействительным решение Киевсовета от 1 октября 2007 г., которым кооперативу "Транспортник" были переданы бесплатно в частную собственность для строительства жилья из природно-заповедного фонда земельные участки площадью более 67,5 га, а также земельные участки в долгосрочную аренду для рекреационных целей и благоустройства территории площадью более 53,8 га.