Кабмин увеличил стоимость реконструкции НСК «Олимпийский» до 4,6 млрд. грн.

Кабинет министров своим постановлением №382 от 11 апреля т.г. внес изменения в приложения 1-3 Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, согласно которому стоимость реконструкции НСК «Олимпийский» увеличена до 4,6 млрд. грн.

Об этом говорится в тексте постановления, размещенного на правительственном портале.

Согласно изменениям, на реконструкцию существующих и строительство новых объектов НСК «Олимпийский» в этом году выделяется 1 млрд. 930,85 млн. грн.

При этом на строительство и обустройство функциональных зон и схем планирования пешеходно-транспортных путей с размещением автостоянок и объектов общественного обслуживания на прилегающих территориях к спорткомплексу выделяется 322 млн. грн., из них в текущем году - 279,2 млн. грн., в 2010 году - 42,8 млн. грн.; на благоустройство Троицкой площади перед НСК «Олимпийский» в этом году ООО «Юджин» выделит 99,82 млн. грн.

Кроме того, на реконструкцию объекта незавершенного строительства с расширением спортпавильона НСК «Олимпийский» под административное здание предусматривается выделение ООО «Строительная инвестиционная компания ТМ» 20 млн. грн. в текущем году.

На первую очередь капитального ремонта, техническое переоснащение инженерных систем спортивной арены, систем энерго- и холодоснабжения, вентиляции, кондиционирования, связи, теплосетей, обеспечения пропускного режима, функционирования системы общественного питания, текущий ремонт помещений территорий Дворца спорта предусмотрено выделить 46 млн. грн. в текущем году.

На обустройство и благоустройство городского пространства 1,5-километровой зоны вокруг НСК «Олимпийский» за счет средств Киевской городской государственной администрации в этом году запланировано выделение 402,87 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением (№1586-р от 28 июля 2010 г.) увеличил общую сметную стоимость реконструкции существующих и строительства новых объектов НСК "Олимпийский" в Киеве на 42% – с 2 млрд. 114,727 млн. грн. до 3 млрд. 5,977 млн. грн.

Согласно документу, общая стоимость строительно-монтажных работ по новой смете составляет 1 млрд. 736,784 млн. грн., оборудования – 349,051 млн. грн., пусконаладочных работ – 4,37 млн. грн.

В документе отмечается, что сегодня в реконструкции задействованы три генподрядчика: АО "ХК "Киевгорстрой", ООО "АК Инжиниринг" и ООО "Завод Мастер-Профи Украина" (г. Днепропетровск).