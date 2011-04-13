Коммунальные тарифы в Киеве являются незаконными – депутат

На сегодняшний день тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве являются незаконными, потому что соответствующее распоряжение КГГА не зарегистрировано в Министерстве юстиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на пресс-конференции заместитель председателя фракции «УДАР Виталия Кличко» в Киевсовете Наталия НОВАК.

Она отметила, что на сегодняшний день существует распоряжение председателя Киевской горгосадминистрации Александра ПОПОВА относительно тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в то же время, согласно письму Министерства юстиции, все распоряжения должны регистрироваться в этом министерстве.

Н.НОВАК отметила, что распоряжение А.ПОПОВА не зарегистрировано в Министерстве юстиции и, таким образом, оно не вступило в силу.

По словам Н.НОВАК, каждый киевлянин имеет право обратиться в ЖЭК для перерасчета тарифов, поскольку данное распоряжение не является действительным. Она отметила, что когда людям будет отказано, то они должны обратиться в суд по поводу того, чтобы был сделан перерасчет по уплате за жилищно-коммунальные услуги.

Как сказала Н.НОВАК, представители ее фракции и юристы обращаются в суд по этому поводу. Однако она выразила сомнение, что данный вопрос может быть решен в ближайшее время. «Сегодня судьи такие напуганы, что они вообще боятся принимать какие-либо решения. Поэтому суды могут затягивать рассмотрение таких представлений», - сказала Н.НОВАК и добавила: «Не верю, что очень скоро можно решить этот вопрос».

Она сообщила, что каждый житель Киева может обратиться в суд в месячный срок с того времени, когда он узнал о том, что его права нарушены.

Н.НОВАК напомнила, что, в соответствии с решением суда, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые действовали на протяжении 2010 года, не вступили в силу, и здесь также каждому киевлянину нужно пройти процедуру обращения в ЖЭК, а затем в суд для перерасчета тарифов, поскольку в ранее принятом решении суда нигде речь не идет о том, что должны быть пересчитаны тарифы 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля пресс-служба Блока Виталия Кличко сообщила, что блок обжаловал в Окружном административном суде г. Киева постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины относительно повышения тарифов на электроэнергию, тепловую энергию и водоснабжение в столице. Кроме того, в Шевченковский районный суд г. Киева юристами были поданы дополнения к предыдущему иску, которым обжалованы «тарифные распоряжения» КГГА от 25 и 27 января 2011 года. Благодаря этим документам были изменены тарифы на обслуживание домов и придомовых территорий, централизованное отопление и снабжение горячей водой, а также установлены тарифы на холодное водоснабжение, уточнили в пресс-службе.