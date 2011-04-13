Подготовка Украины к Евро-2012 идет с опережением графика по некоторым объектам - Азаров

Подготовка Украины к Евро-2012 проходит по плану и даже с опережением графика выполнения работ по некоторым объектам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе заседания Украинско-Польского межправительственного комитета по подготовке к Евро-2012.

«Хочу с удовлетворением заявить, что подготовка к Евро-2012 в Украине активно продолжается. Работы ведутся согласно плану в установленных временных рамках или даже с опережением», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что некоторое отставание от графика происходило ранее из-за неблагоприятных погодных условий.

«Незначительное отставание по некоторым позициям было обусловлено сложными погодными условиями, и сейчас мы предпринимаем необходимые меры, чтобы вовремя завершить запланированное», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что стадионы в Киеве и Львове планируется сдать в эксплуатацию осенью текущего года, продолжается строительство и реконструкция терминалов и взлетных полос в аэропортах Донецка, Киева, Львова и Харькова. С приходом весны, отметил Н.АЗАРОВ, активизировалась работа по строительству транспортных развязок и магистралей.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что на сегодняшнем заседании Комитета украинская и польская стороны обсудят выполнение планов, намеченных на прошлом заседании Комитета в сентябре 2010 года. Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что с учетом приближения даты проведения чемпионата необходимо будет сосредоточить особое внимание на проблемных вопросах, касающихся подготовки к чемпионату, с целью их оперативного решения.