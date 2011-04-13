Переход к плавающим ставкам будет способствовать снижению ставок по ипотеке – НБУ

Переход к плавающим ставкам будет способствовать снижению процентных ставок по кредитам на приобретение жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александр ДУБИХВОСТ в ходе круглого стола «Достроят ли в Украине недострои?».

Он также считает целесообразным применение в Украине опыта зарубежных стран, когда государство компенсирует часть процентных ставок по кредитам, поскольку это может привести к увеличению количества заемщиков, способных купить жилье через ипотеку.

«Если будут вноситься предложения в бюджете следующего года предусмотреть компенсацию, мы будем это всячески поддерживать, потому что, на наш взгляд, это запустит механизм банковского кредитования и расширит круг потребителей, которые смогут позволить себе ипотечные кредиты», - считает А.ДУБИХВОСТ.

Кроме того, по мнению представителя Нацбанка, удешевлению кредитов будет способствовать и принятие изменений в ряд законопроектов, которые усилят защищенность кредиторов.

В свою очередь заместитель министра экономического развития и торговли Анатолий МАКСЮТА сообщил, что министерство поддерживает идею возмещения государством процентных ставок по ипотеке там, где это возможно.

Однако, по его мнению, необходимо также и снижение процентных ставок по ипотечным кредитам.

Вместе с тем председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РЫСУХИН высказал предостережение относительно возможности компенсации государством процентных ставок на длительный период кредитования.

«В Украине существует опыт, когда компенсируется процентная ставка сельхозпроизводителям. Когда речь идет о краткосрочном кредите, то это действительно оправдано, и для бюджета это понятно, и для граждан. На протяжении нескольких лет фонд выполнял государственную программу (программа частичной компенсации процентных ставок - УНИАН), но она имеет достаточно отдаленный негативный эффект постоянно растущей нагрузки на бюджет… На долгосрочные кредиты, наверное, это не очень оправдано - выходить на значительную компенсацию процентной ставки», - считает он.